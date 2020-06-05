Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности главы Службы внешней разведки и назначил на эту должность Валерия Кондратюка.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

“Уволить Евдокимова Валерия Владимировича с должности главы Службы внешней разведки Украины”, – отмечается в указе №211/2020.

В то же время другим указом Президент назначил главой СВР Валерия Кондратюка.

Валерий Кондратюк с марта 2014 году до июля 2015 работал в должности начальника Департамента контрразведки СБУ.

С июля 2015 году до октября 2016 возглавлял Главное управление разведки Минобороны.

В октябре 2016 года – феврале 2019 работал в должности заместителя главы Администрации Президента.

Ранее “источник” сообщал, что Верховная Рада Украины назначила на должность руководителя европейского и евроатлантического направления Ольгу Стефанишину.