В Москве парень устроил смертельный взрыв в многоэтажке: фото и видео

На юге российской столицы Москвы в пятницу, 5 июня, прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме, вследствие которого погиб один человек.

Об этом сообщают российские СМИ, публикуя фото и видео с места происшествия.

Виновником взрыва называют парня, который проживал в квартире вместе со своим отцом. Молодой человек имел сложный характер, отбывал в 2014 году наказание за хранение наркотиков, привлекался к ответственности за хулиганство, к тому же он недавно проходил лечение в психдиспансере.

Кроме того, парень приносил домой порох и увлекался просмотром видео о взрывчатых веществах. Очевидно, во время одного из экспериментов с пиротехникой произошел взрыв и произошел пожар.

Отца подрывателя удалось спасти, а его сына нашли мертвым под завалами.

Как сообщал “источник”, в ночь на 31 мая в Киеве на заправочной станции женщина в наркотическом опьянении устроила дебош.