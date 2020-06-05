Воры в законе и стена на Донбассе: Онлайн трансляция “Свободы слова” Савика Шустера 5 июня

5 июня гости студии ток-шоу “Свобода слова” журналиста Савика Шустера обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, а также затронут тему “воров в законе” в нашей стране.
На “источнике” будет доступна онлайн видео трансляция ток-шоу.
Начало программы в 21:00.
В частности, в студии поговорят на тему того, хотят ли жители оккупированных Россией территорий вернуться к полноценной жизни в составе Украины.
Также гости обсудят закон о “ворах в законе”, который во время заседания 5 июня приняла Верховная Рада.
Гостями студии станут:
- Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
- Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
- Юлия Тимошенко, лидер партии ВО “Батькивщина”;
- Наталия Королевская, народный депутат, “Оппозиционная платформа – За жизнь”;
- Ирина Верещук, народный депутат, “Слуга народа”;
- Андрей Костин, народный депутат, “Слуга народа;
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, “Европейская Солидарность”, глава Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;
- Владимир Вятрович, народный депутат, “Европейская Солидарность”;
- Александра Устинова, народный депутат, “Голос”;
- Игорь Клименко, глава Национальной полиции Украины;
- Святослав Пискун, Генеральный прокурор Украины (2002-2003; 2004-2005; 2007);
- Давид Сакварелидзе, заместитель Генерального прокурора Украины (2015-2016);
- Сергей Старенький, глава Государственной пенитенциарной службы Украины (2014);
- Коба Накопия, депутат парламента Грузии;
- Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины (2016-2019);
- Игорь Козловский, ученый, пленный.
Ранее “источник” сообщал, что Украинский парламент отправил на доработку программу деятельности Кабмина.