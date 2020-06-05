Воры в законе и стена на Донбассе: Онлайн трансляция “Свободы слова” Савика Шустера 5 июня

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5 июня гости студии ток-шоу “Свобода слова” журналиста Савика Шустера обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, а также затронут тему “воров в законе” в нашей стране.

На “источнике” будет доступна онлайн видео трансляция ток-шоу.

Начало программы в 21:00.

В частности, в студии поговорят на тему того, хотят ли жители оккупированных Россией территорий вернуться к полноценной жизни в составе Украины.

Также гости обсудят закон о “ворах в законе”, который во время заседания 5 июня приняла Верховная Рада.

Гостями студии станут:

  • Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
  • Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
  • Юлия Тимошенко, лидер партии ВО “Батькивщина”;
  • Наталия Королевская, народный депутат, “Оппозиционная платформа – За жизнь”;
  • Ирина Верещук, народный депутат, “Слуга народа”;
  • Андрей Костин, народный депутат, “Слуга народа;
  • Иванна Климпуш-Цинцадзе, народный депутат, “Европейская Солидарность”, глава Комитета ВРУ по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;
  • Владимир Вятрович, народный депутат, “Европейская Солидарность”;
  • Александра Устинова, народный депутат, “Голос”;
  • Игорь Клименко, глава Национальной полиции Украины;
  • Святослав Пискун, Генеральный прокурор Украины (2002-2003; 2004-2005; 2007);
  • Давид Сакварелидзе, заместитель Генерального прокурора Украины (2015-2016);
  • Сергей Старенький, глава Государственной пенитенциарной службы Украины (2014);
  • Коба Накопия, депутат парламента Грузии;
  • Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины (2016-2019);
  • Игорь Козловский, ученый, пленный.

Ранее “источник” сообщал, что Украинский парламент отправил на доработку программу деятельности Кабмина.