Яд от Кремля: в Чехии скандал с путинскими дипломатами вышел на новый уровень

Власти Чехии объявили двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата и высылают их из страны по итогам “рицинового скандала”.

Об этом сообщили премьер Андрей Бабиш и министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

“Мы хотели решить эту ситуацию незаметно, с самого начала мы общались с российским посольством по этому поводу. Но в итоге дипломатическое решение оказалось невозможным”, – подчеркнул министр.

Бабиш подчеркнул, что инцидент нанес ущерб чешско-российским отношениям, но Чехия не может терпеть подобные события на своей территории.

В начале апреля, как сообщило издание Respekt со ссылкой на источники в силовых структурах Чехии, в аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге из России прибыл мужчина с российским дипломатическим паспортом. Его встретил автомобиль российского диппредставительства и отвез в посольство.

Позже стало известно имя этого человека: Андрей Кончаков, исполняющий обязанности главы Россотрудничества в Чехии. Вторым высланным, по данным газеты Hospodarskу Noviny, является сотрудник Российского центра науки и культуры в Чехии Игорь Рыбаков.

Журналисты, ссылась на спецслужбы Чехии, заявили, что Кончаков мог привезти в Чехию яд рицин для отравления троих чешских политиков, занимающих критическую позицию в отношении нынешних властей России: мэра Праги Зденека Гржиба, главы администрации Праги-6 Ондржея Коларжа и старосты района Праги-Ржепорые Павла Новотного.

Посольство РФ в Чехии заявило, что высылка двух сотрудников российской дипмиссии – “сфабрикованная провокация”.

“Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения”, – заявили в посольстве.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков ранее назвал расследование чешского издания “уткой”.

Президент Чехии Милош Земан, известный своей пророссийской позицией, также выражал сомнения в правдивости информации о привезенном в Прагу рицине.

“Есть годовые отчеты чешской контрразведки, которые уже лет пять или даже десять говорят о том, что в Чехии действует ФСБ, СВР, ГРУ и что очень сильно раздут штат российского посольства в Праге – которое, например, больше, чем посольство в Лондоне или в Германии, – рассказывал ранее журналист издания Hospodarske Noviny Ондржей Соукуп. – Большое количество из них не являются на самом деле дипломатами, а работают на спецслужбы”.

Как сообщал “источник”, ранее между Чехией и Россией разгорелся дипломатический скандал, который возник из-за возражений России против нового чешского дня памяти, который будет посвящен подавлению “Пражской весны” в 1968 году.

Также Россия стала причиной дипломатического скандала между Польшей и США.