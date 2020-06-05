Песочный олигарх: появилась мощная фотожаба на акцию скандального “слуги народа”

В сети появилась забавная фотожаба на скандального нардепа от фракции “Слуга народа” Николая Тищенко, который обеспечил песком детские площадки в Киеве.

Фото появилось в Facebook “Баба і кіт”.

На фотожабе изобразили Тищенко в образе “песочного олигарха”, он сидит на стуле, а рядом с ним, на столе, вместо денег много песка и стакан с виски.

В комментариях поднялась волна шуток из-за фото и поведения Тищенко накануне, он похвастался тем, что при его содействии на детские площадки столицы привезли свежий песок.

“Они тупо гонят с украинцев… трэш“, “Я готов насыпать песок, лишь бы ты выбирать ходила“, “Надеюсь, перед селфи в песок коты насцялы“, “и они искренне считают, что это привлечет избирателей“, – пишут они.

Напомним, ранее народный депутат от “Слуги народа” Николай Тищенко отличился глубокомысленной фразой о том, что будет, если ничего не делать.

К слову, ранее Николай Тищенко не смог ответить на вопрос журналистки о министрах правительства, и грубо ответил, что отчитываться будет только перед отцом или женой.