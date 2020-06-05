Племянница Софии Ротару показала, как выбирает свадебное платье

Уже в эти выходные должна была состояться свадьба украинской певицы Sonya Kay, однако из-за смерти папы артистка отменила торжество. Племянница Софии Ротару и ее возлюбленный решили просто расписаться, поскольку именно отец должен был вести Соню к алтарю.

На регистрацию брака певица захотела пойти в свадебном платье, но определиться с нарядом оказалось не так уж и просто. В своем Instagram Stories Sonya Kay показала несколько роскошных вариантов и попросила подписчиков помочь определиться с выбором. “Я не знаю, как выбрать. На самом деле это очень сложно. Помогите”, – произнесла певица.

Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Певица примерила наряды летящего кроя, облегающие секси-платья, которые выгодно подчеркивают фигуру певцы и классические корсетные варианты.

Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Напомним, что о помолвке Соня объявила в середине ноября прошлого года. Девушка ответила “да” на предложение руки и сердца через 5 месяцев после знакомства с будущим мужем. Личность своего избранника певица не раскрывает и даже не называет его имени. Известно только, что будущий муж артистки – профессиональный хоккеист и младше нее на 3 года.

Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Фото: instagram.com/sonyakayofficial