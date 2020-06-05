Зеленский неожиданно предложил легализовать частные армии: первые подробности

Президент Владимир Зеленский считает, что в Украине нужно принять закон о частных военных компаниях.

Об этом он заявил 5 июня во время заседания Консультативного совета по делам ветеранов, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил, что Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины должен принять участие в наработке законопроекта о частных военных компаниях.

“Есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально сделать для себя частную армию. А это очень опасно”, – сказал он.

Зеленский добавил, что в ближайшее время необходимо представить сбалансированный законопроект.

В завершении он отметил, что желательно принять данный закон к закрытию нынешней сессии украинского парламента.

Напомним, что появление Зеленского с чиновниками в кафе в Хмельницком без маски вызвало бурную реакцию украинцев.