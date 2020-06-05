Евросоюз не откроет с 15 июня границы для украинцев: назван новый срок

Внешние границы Европейского Союза будут закрытыми до того времени, пока не восстановиться полноценное функционирование Шенгенской зоны.

Об этом сообщила еврокомиссар Илва Йоханссон, рассказывая об итогах заседания министров внутренних дел стран ЕС.

“Среди министров была сильная поддержка того, что сначала необходимо восстановить функционирование Шенгенской зоны, а затем переходить к открытию внешних границ”, – сказала Йоханссон.

Таким образом ограничения на пересечение внешних границ ЕС после 15 июня, когда истекает срок действующего запрета, будут продолжены.

По словам Йоханссон, полноценное функционирование Шенгенской зоны восстановится до конца июня.

“Это означает, что ограничения на внешних границах останутся до конца июня, и я считаю, что мы должны рассмотреть вопрос об отмене в начале июля”, – сказала еврокомиссар.

Тем не менее в страны ЕС, как и раньше, могут попасть определенные категории людей из третьих стран, например, сезонные работники.

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