Возмездие от ВСУ: волонтер показал видео смертельного удара по боевикам на Донбассе

Во время обстрела позиций Вооруженных сил Украины в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе украинскими бойцами был обнаружен и уничтожен минометный расчет боевиков.

Видео ликвидации противника опубликовал на своем канале на видеохостинге Youtube волонтер Роман Доник.

На опубликованных кадрах аэросъемки видно, как был уничтожен120-мм миномет, обстреливавший позиции ВСУ. Минометный расчет пытался убежать от возмездия (смотреть с 9:43 мин), но неуспешно.

“Повтор по заявкам телезрителей. Неудавшийся забег оккупантов на короткую дистанцию. После истерики той стороны”, – сказано в подписи к опубликованному видео.

Как сообщал “источник”, во вторник, 2 июня, на Донбассе боевики нарушили перемирие и обстреляли позиции ВСУ возле Старогнатовки.