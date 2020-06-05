Илона Гвоздева рассказала о реакции дочери на свою вторую беременность

Украинский хореограф Илона Гвоздева, партнерша Владимира Остапчука на “Танцях з зірками-2019”, беременна вторым ребенком. Танцовщица уже рассказала, какое имя выбрала для будущего малыша, а теперь решила поделиться, как отреагировала ее 4-летняя дочь на скорое появление братика или сестренки.

О своем новом положении Илона решила рассказать дочери, когда животик уже стал заметен. Для этого она выбрала удачный момент, когда девочка была занята заботой о только родившихся котятах.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

“Однажды вечером мы с мужем и доченькой сели втроем и сказали ей, что у нас для нее есть замечательная новость – мама ждет малыша/малышку тоже и вскоре нас будет четверо. На что Рия улыбнулась и обняла меня крепко-крепко”, – поделилась Гвоздева.

“Мы сказали ей, что это будет наш малыш, ты будешь помогать маме во всем, будешь ухаживать за малышом, играть с ним, укладывать спать, в общем появится BABY BORN живой”, – добавила Илона.

По словам танцовщицы, с того момента Валерия стала бережно относится к новому состоянии мамы и проявлять заботу. А Илона в свою очередь старается больше уделять времени дочери и чаще говорить, что она ее очень любит.