Перестрелка в Броварах: в МВД приняли жесткое решение по участникам бойни

Участники перестрелки в Броварах, которая произошла 29 мая, были сотрудниками четырех охранных фирм Киева.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, ведомство аннулировало лицензии данных фирм.

По словам замминистра МВД Сергея Гончарова, представители данных организаций и раньше принимали участие в массовых беспорядках.

“Приказами Министерства от 05.06.2020 полностью аннулированы лицензии на осуществление охранной деятельности ООО “Профохорона”, ООО “Охранная группа “Киев-центр”, ООО “ДВ-Секьюрити”, ООО “Охранная группа “Форт-3”, – отметил Гончаров.

Как известно, сотрудники данных фирм приняли участие в перестрелке между представителями нелегальных и официальных перевозчиков за право перераспределения пассажиропотока. Тогда были ранены три человека, а дело получило общественный резонанс.

Напомним, что Шевченковский суд Киева избрал меры пресечения задержанным участникам перестрелки в Броварах.