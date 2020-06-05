Убийство няней ребенка в Запорожье: суд принял решение по подозреваемой

По решению суда 51-летняя воспитательница нелегального частного детского садика в Запорожье, в котором погибла годовалая девочка, будет находится под стражей.

Как сообщает “Укринформ”, такую меру пресечения избрал подозреваемой Шевченковский районный суд Запорожья в пятницу, 5 июня.

Во время судебного заседания состоялся закрытый просмотр видео с камер наблюдения, которые были установлены в квартире няни. По словам адовката семьи погибшей девочки, на кадрах было видно, что дети находятся без присмотра, воспитательница грубо с ними обращаеься, а плучущей девочке — закрывает рот подушкой.

“Суд постановил ходатайство следователя об избрании меры пресечения подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 ч. 2 п. 2, удовлетворить. Выбрать меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 августа включительно”, – сказано в постановлении суда.

Напомним, что после проведения первоочередных следственных действий, фигурантке производства сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал “источник”, ранее в сети опубликовали видео с нелегального детского сада в квартире Запорожья, где погиб ребенок.