В правительстве озвучили варианты запуска пунктов пропуска на Донбассе

В правительстве назвали несколько вариантов того, как нужно запускать контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе, чтобы не допустить скопления людей.

Об этом рассказала заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук, передает корреспондент hromadske.

«Один из вариантов – люди, которые будут пересекать КПВВ на один день с целью получения административных услуг или социального обеспечения, не будут нуждаться в обсервации», – рассказала заместитель министра.

В то же время, если человек не успеет получить необходимые ей услуги, и оставаться на второй день, это будет считаться нарушением.

«Каждый человек будет проходить специальный осмотр, когда будет пересекать КПВВ, и при отсутствии признаков ОРВИ, будет презумпция того, что он здоров», – отметила Голованчук.

Другой вариант – в течение первых двух недель пропускать через КПВВ только людей, которые имеют объективные причины для пересечения линии разграничения. В частности пропускать тех людей, которые могут проживать у родственников или имеют жилье на подконтрольной территории, где они смогут самоизолироваться на две недели. У правительства надеются, что это разгрузит КПВВ.

Также Голованчук сказала, что срок прохождения идентификации , который сейчас отложили на один месяц с момента окончания карантина, вероятно, отложат на больший срок.

Заместитель министра добавила, что на дату открытия КПВВ будет влиять эпидемиологическая ситуация. Например, отсрочить открытие пунктов пропуска может вспышка коронавируса в Славянске, где за два дня COVID-19 обнаружили у более 20 человек.