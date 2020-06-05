Среди футболистов появился первый официальный миллиардер: названо имя

Нападающий “Ювентуса” и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом на планете, чьи доходы превысили миллиард долларов.

Как сообщает Forbes, в течение своей 17-летней карьеры португальский феномен заработал 650 миллионов долларов в качестве зарплаты.

Остальные же средства Кришианту Роналду получал от различных спонсорских контрактов.

Интересно, что 35-летний португалец стал только третьим спортсменом в истории, который смог в течение карьеры заработать миллиард долларов. До него такой результате ранее показали гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мейвезер.

Интересно, что только в прошлом году Роналду заработал 105 млн евро.

Ранее “источник” сообщал, что авторитетное издание Forbes представило свежий список самых высокооплачиваемых спортсменов года.