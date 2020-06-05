“Откладывает” кучки из песка: сети повеселили фото акции в Киеве скандального “слуги народа”

В сети показали фото деятельности известного народного депутата от “Слуги народа” на своем избирательном округе в Киеве. Скандальный Николай Тищенко, который недавно пропиарился поездкой в маршрутке, похвастался, что обеспечил песком детские площадки в городе.

На это обратил внимание на своей странице в Facebook известный волонтер и общественный деятель Роман Синицын.

Так, Тищенко похвастался тем, что при его содействии на детские площадки столицы привезли свежий песок.

“Сначала подумал, шо это пиарщики Кличко стебут Колю. Но нет, его страница. … Коля в округе хер*чит кучки из песка”, – прокомментировал фото Тищенко активист.

Пользователи сети отреагировали на сообщение Синицына язвительными комментариями.

Напомним, ранее народный депутат от “Слуги народа” Николай Тищенко отличился глубокомысленной фразой о том, что будет, если ничего не делать.

К слову, ранее Николай Тищенко не смог ответить на вопрос журналистки о министрах правительства, и грубо ответил, что отчитываться будет только перед отцом или женой.