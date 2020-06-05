Украинских топ-чиновников заподозрили в употреблении наркотиков: видео

В сети опубликовано видео, на котором люди, похожие на советника министра инфраструктуры Виктора Довганя и директора по стратегическому развитию и инвестиционной политике “Укрзализныци” Антона Саболевского, готовятся употреблять наркотики.

В Telegram-канал Klymenko Time соответствующие кадры прислали неназванные подписчики.

Люди, которые изображены на видео, не только внешне похожи на украинских топ-чиновников транспортной сферы, совпадают также их голоса и интонации. Однако полной уверенности в достоверности видео пока нет.

“Если это действительно они, то прямо сейчас мы с вами наблюдаем, как советник министра по белой дорожке взлетает в воздух, а топ УЗ – “забивает косяк”. Так сказать, запускают “локомотив реформ” в транспорте и авиации… Каких вам еще реформ не хватает?” – сказано в подписи к видео.

Как сообщал “источник”, ранее в Херсонской областной госадминистрации чиновникам организовали концерт с “эротическими” танцами.