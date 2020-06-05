В ДонОГА рассказали, почему выступают против скорого открытия КПВВ

Руководитель Донецкой ОВГА Павел Кириленко считает, что открытие КПВВ на Донбассе сведет на нет успехи борьбы с пандемией, вызванной COVID-19

Об этом он сказал на брифинге, передает Depo.Донбасс .

“Я не сторонник открытия КПВВ”, – отметил Кириленко. Он подтвердил, что по поводу работы КПВВ есть напряжение, ведь приближается ВНО.

“Уверен, что на следующей неделе этот вопрос будет решен с учетом рисков для тех, кто будет проходить ВНО, – сказал он.

“Тот результат, без преувеличения весом, который мы достигли в борьбе с пандемией на территории области, он просто может быть сведен на нет. Открытие и неконтролируемая ситуация на неподконтрольной территории, могут иметь последствия, даже можно говорить о второй волне”, – сказал Кириленко .