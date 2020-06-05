Ведущий “Холостячки” рассказал об ажиотаже среди желающих заполучить сердце Ксении Мишиной

Телеканал СТБ анонсировал новое реалити “Холостячка” – первое шоу на украинском ТВ, где искать любовь на проекте будет женщина. Главной героиней первого сезона стала Ксения Мишина. Анонсирование проекта вызвало огромный ажиотаж среди мужчин, которые желают проявить себя и заполучить сердце актрисы.

Об этом телеканалу СТБ рассказал ведущий реалити Григорий Решетник. По его словам, после выхода пост-шоу “Холостяка”, где и стало известно о новом проекте, ему посыпались личные сообщения и звонки от друзей.

Григорий РешетникФото: instagram.com/grisha_reshetnik

“Не только из Украины, но и от тех, кто застрял в других странах. Писали, как попасть в проект, где заполнять анкету, можно ли по зуму проходить кастинг”, – говорит Григорий.

Телеведущий добавил, что мужчины оказалась довольно смелыми и с радостью проявляют инициативу. “И хочу подчеркнуть, что эти мужчины совершенно разных возрастов и профессий. Это огромный вызов и для команды, и для меня как ведущего”, – отметил Решетник.

Григорий добавил, что сделает все, чтобы помочь парням раскрыться, а Ксении – разобрать в мужской психологии.

“Учитывая мой 10-летний опыт работы на “Холостяке” и личный опыт семейной жизни, я сумею найти правильные слова и помочь мужчинам раскрыться на все 100%. Также как и Ксении разобраться в мужской психологии и тайных характеристиках парней. Ведь мужчина не сразу может показать свои чувства, нужно больше времени, чтобы раскрыться. Хочу, чтобы наша Холостячка нашла свою любовь, обрела счастье, чтобы в стране не только холостяков становилось меньше, но и холостячек”, – резюмировал ведущий.

Ксения МишинаФото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, Ксении Мишиной 30 лет, она сама воспитывает 7-летнего сына Платона. Украинскому зрителю она известна по костюмированной драме “Кріпосна” и по проекту “Танці з зірками-2019”, который в итоге она выиграла.