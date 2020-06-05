Заря – Колос: где смотреть матч чемпионата Украины 6 июня

В субботу, 6 июня, состоится матч 25-го тура чемпионата Украины между луганской “Зарей” и “Колосом” из Ковалевки. Игра пройдет на стадионе “Славутич-Арена” в Запорожье. Онлайн видео трансляция матча Заря – Колос будет доступна на “источнике”.

Начало встречи – в 17:00.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале “УНИАН”.

Это будет третья встреча команд в текущем сезоне. Первые две игры были за луганским коллективом. Сперва “Заря” добыла выездную победу со счетом 3:1, а затем обыграла соперника в Запорожье со счетом 2:0.

“Заря” занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 46 очков. В свою очередь “Колос” замыкает первую часть турнирной таблицы с 26 очками.

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