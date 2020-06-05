В штабе ООС готовятся к открытию КПВВ на линии разграничения с 10 июня

В штабе операции объединенных сил сообщили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда / выезда (КПВВ) на линии разграничения.

Об этом шла речь на традиционном совещании по противодействию распространению коронавируса, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба ОПУ.

Вместе с тем, в Украине уже третий день подряд растет число подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В правительстве отмечают: если такая тенденция сохранится и дальше, то смягчение карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране.

«Надо напоминать людям, что легкомыслие в отношении средств защиты несет большие угрозы во время эпидемии COVID-19. Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью – сложно. Невидимая опасность – худшая, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных », – подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский.

Правительство все еще идет по выбранному плану смягчения ограничительных мер, однако при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен.