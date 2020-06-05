В Киеве жестоко избили водителя трамвая после просьбы надеть маски: видео инцидента

Водителя трамвая в Киеве избили за то, что он отказался продолжать движение, пока все пассажиры не оденут защитные маски.

Видео инцидента опубликовано в пятницу, 5 июня, в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

По словам очевидцев, после завершения посадки пассажиров на остановке водитель и кондуктор трамвая попросили всех одеть защитные маски. Компания пассажиров отказалась это сделать в грубой форме.

“После этого водитель попытался нормально объяснить, что если они не оденут маску, то он дальше продолжать движение не имеет право, и трамвай будет стоять, пока не приедут копы. На это компания отреагировала вкрай агрессивно, и накинулась с кулаками на водителя. Побили его сильно”, – сказано в подписи к опубликованному видео.

Водителя трамвая в бессознательном состоянии забрала с места происшествия машина скорой помощи. Прибывшая на место полиция не стала задерживать правонарушителей.

Как сообщал “источник”, ранее в подмосковном городе Чехове (Российская Федерация) охранники гипермаркета “Карусель” до крови разбили лицо покупателю, зашедшему в торговое заведение без защитной маски.