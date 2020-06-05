Под Киевом случилось жуткое ЧП на детской площадке: девочка в реанимации

В четверг, 4 июня, в Броварах произошел несчастный случай – во время развлечений на качелях в городском Парке победы тяжелые травмы получила 8-летняя девочка. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Как сообщили в сообществе “Киев Оперативный” в Facebook, девочка качалась с другими детьми, однако не удержалась и упала на землю, где получила несколько тяжелых ударов качели.

О несчастном случае правоохранителям Броварского отдела полиции и медикам сообщили очевидцы жуткого инцидента.

Как выяснилось, в одной из качелей на детской площадке решили покататься несколько детей в возрасте от 8 до 14 лет. В момент, когда дети решили раскачаться еще быстрее, 8 – летняя девочка не удержалась и выпала «за борт». Поскольку дети не сразу заметили, что один из «пассажиров» выбыл, они не остановили качелю, вследствие чего девочка попала под нее.

Неравнодушные прохожие сразу бросились на помощь ребенку и вызвали медиков и правоохранителей.

Сейчас девочка находится в реанимационном отделении Броварской ЦРБ, по предварительным данным ребенок получил перелом одной ноги и плеча, ушиб спины и головы.

Где находились ее родители в это время, неизвестно, поэтому они будут нести ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, недавно 11-летний мальчик получил ужасные порезы при использовании душевой кабинкой в ванной комнате.