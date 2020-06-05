У кума Оксаны Марченко из партии Зеленского нашли элитный особняк под Киевом: фото

У народного депутата от партии “Слуга народа”, которого называют кумом Виктора Медведчука, Андрея Холодова нашли огромный особняк в элитном поселке около столицы.

Об этом сообщает программа “Схемы – коррупция в деталях” на Facebook-странице.

Упоминание про дом было в опубликованной декларации Холодова. Согласно с данными в ней, особняк оформлен на жену и дочь депутата. Но это уже третий объект недвижимости семьи политика.

Журналисты проверили его новую недвижимость и заметили недострой в поселке Козин. Там пока еще ведутся строительные работы. Однако видно, что территория особняка занимает площадь около тысячи квадратных метров.

Отмечают, что также у Холодова есть вилла в элитном районе Вены (Австрия). Ее стоимость составляет 6 миллионов евро. Кроме того, нардеп владеет поместьем на Кипре.

Как сообщал “источник”, Андрей Холодов, депутат от “Слуги народа”, которого называют кумом Виктора Медведчука, имеет серьезный бизнес и живет на Кипре.

А ранее журналисты провели расследование и обнаружили элитную виллу в Вене (Австрия) семьи Андрея Холодова.