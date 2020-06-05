В Киеве бензовоз протаранил фуру: фото серьезного ДТП

На Гостомельском шоссе в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух фур, одна из которых – цистерна для перевозки опасных грузов DAF.

Фото с места аварии, которая случилась вечером в четверг, 4 июня, опубликовано на Facebook-странице dtp.kiev.ua.

“В притормозивший грузовик на скорости врезался бензовоз”, – сказано в подписи к опубликованным снимкам.

На месте происшествия работали медики скорой помощи и спасатели. По предварительным данным, в аварии пострадал водитель бензовоза, однако в госпитализации он не нуждался.

Обстоятельства аварии будут установлены полицией.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве автомобиль на высокой скорости влетел в киоск и снес его. ДТП произошло на проспекте Победы около станции метро “Политехнический институт”.