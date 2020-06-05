Откуда берутся насильники в полиции: Геращенко ответил Деканоидзе на критику

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что переаттестация, которую провела для милиционеров бывшая глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе, была ошибкой и пиар-акцией.

Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии “источник ТВ” в ответ на заявление Деканоидзе, что надо менять всю систему.

“Дзеканоидзе организовала абсолютно непродуманную операцию, в результате которой тысячи хороших милиционеров были уволены наряду с сотнями плохих. Это было пиар-акцией, это не было системной реальной работой”, – заявил Антон Геращенко.

По его словам, тотальная переаттестация не дала результата, и навел пример одного из насильников в Кагарлыке, который ее прошел. Он утверждает, что более эффективно проводить профилактическую работу так, чтобы на каждую жалобу граждан была адекватная реакция.

Как сообщал “источник”, бывшая глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что после ее ухода реформу не продолжали, а просто наблюдали, как старая система берет реванш. Свыше 93% уволенных и не прошедших аттестацию бывших милиционеров вернулись в ряды реформированной полиции.