Не видел отца очень долго: принц Чарльз пожаловался на вынужденную разлуку с семьей

Родители принца Чарльза, 98-летний принц Филипп и 94-летняя королева Елизавета II, уже несколько месяцев находятся в изоляции в связи с эпидемией коронавируса. 71-летний наследник престола признался, что от этого ему “ужасно грустно”, и больше всего он мечтает обнять свою семью

Принц Чарльз с женой КамиллойФото: instagram.com/clarencehouse

“Я давно не видел своего отца, а на следующей неделе ему исполнится 99, – сказал Чарльз в интервью Sky News. – Также я уже довольно давно оторван от своих четырех внуков. Встречи в FaceTime – это очень хорошо, но… это ужасно грустно. Не говоря уже о моих друзьях. К счастью, можно говорить с ними по телефону и иногда делать [видеозвонки]. Но это не то же самое, не так ли? Вы действительно хотите обнять людей”.

Напомним, что в марте у принца Чарльза диагностировали коронавирус. Симптомы инфекции оказались мягкими, и уже через две недели он пошел на поправку. В это время королева Елизавета с мужем самоизолировались в Виндзорском замке, где за ними ухаживает ограниченное количество прислуги. Известно, что королева не планирует появляться на публике как минимум до осени.