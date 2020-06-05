Лето обживается: синоптик рассказала, чего ждать украинцам на выходные

На выходных, 6-7 июня, в Украине будет жарко, но в некоторых областях пройдут дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

В субботу столбики термометров поднимутся в течение дня до +24…+29 градусов за Цельсием. Свежее будет на Западе Украины и в Житомирской области, там обещают +18…+23 градуса.

По словам Диденко, температура воздуха даже ночью уже будет постепенно повышаться, предполагается +12…+16 градусов.

Дожди и грозы ожидаются на севере, локально в Центре и местами в западных областях. На остальной территории осадков не будет. Ветер преимущественно южный, умеренный.

В воскресенье грозовые дожди пройдут лишь в западной части, а преимущественно в Украине будет сухо. Дневная температура воздуха составит +25…+30, в западных областях – 21-24 градуса тепла.

В Киеве 6 июня ожидается дождь с грозой, +25 градусов. 7 июня осадков не предвидится, +27 градусов.

Как сообщал “источник”, синоптики прогнозируют, что в ближайшие 10 лет летние сезоны будут жаркими, зимы также могут быть теплыми, возможно, что без снега