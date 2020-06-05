Байер – Бавария: где смотреть матч чемпионата Германии 6 июня

В субботу, 6 июня, в Леверкузене состоится матч 30-го тура чемпионата Германии между местным “Байером” и мюнхенской “Баварией”. Онлайн-трансляция матча Байер – Бавария будет доступна на “источнике”.

Начало встречи – в 16:30.

Прямая трансляция матча будет транслироваться на телеканале “Футбол 1”. Также игру можно посмотреть в эфире российских “Матч ТВ”.

В матче первого круга в Мюнхене “Бавария” потерпела сенсационное поражение со счетом 1:2.

“Бавария” в данный момент уверенно лидирует в чемпионате Германии, набрав 67 очков после 29 матчей. В свою очередь “Байер” занимает четвертое место в турнирной таблице и имеет 56 очков в активе.

Ранее “источник” сообщал, что “Бавария” обыграла “Боруссию” в важнейшем матче чемпионата Германии.