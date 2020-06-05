“Мы были на стороне людей”: Тимошенко ответила на обвинения Милованова по поводу сотрудничества с МВФ

Министр финансов Сергей Марченко и бывший министр экономики Тимофей Милованов обвинили Юлию Тимошенко, что она во время своего премьерства не выполняла требования МВФ, в частности, повышение тарифов. В ответ лидер “Батькивщины” заявила, что не повышала тарифы сознательно.

Дискуссия состоялась в эфире программы “Право на власть”.

При обсуждении экс-министр Милованов заявил, что Фонд после этого не хочет давать Украине деньги.

“Нельзя соглашаться со всеми требованиями и выполнять все прихоти кредиторов. Какими бы сложными ни были переговоры, власть должна оставаться на стороне собственных граждан”, – ответила Юлия Тимошенко.

Она предложила сравнить цифры в платежках во времена ее премьерства с теми, что есть сегодня, и отметила, что вернула все деньги, которые ее правительство брало у заемщиков.

“Мы обсуждали условия займов публично, а вы договариваетесь за спиной людей. Почему ни одна фракция не видела Вашего меморандума с МВФ? Почему этот документ не вынесен на рассмотрение общества. Что вы скрываете?” – спросила Юлия Тимошенко.