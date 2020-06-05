В России на Светлану Лободу подали в суд – певицу обвинили в пропаганде ЛГБТ

На поп-певицу Светлану Лободу подали в суд из-за клипа SuperSTAR, релиз которого состоялся еще в 2018 году. Происходящее в ролике оскорбило некоего россиянина Виктора Борисова, который решил по закону привлечь артистку за распространение гей-пропаганды.
По данным Telegram-канала Mash, истца возмутили моменты, где девушка застает своего парня за поцелуем с мужчиной и в отместку целуется со случайно пробегавшей мимо Лободой.
Кадр из клипа SuperSTAR
Кадр из клипа SuperSTAR
Мужчина потребовал удалить ролик из открытого доступа сети, а также два миллиона рублей в качестве компенсации за увиденное. Однако суд не увидел в клипе пропаганды ЛГБТ и оставил иск без движения.
- На днях Светлана Лобода выпустила клип на песню “Мой”. Ролик смонтирован из архивных видео, на которых запечатлены концерты певицы, ее 8-летняя дочь Ева, УЗИ на последних месяцах беременности, творческий коллектив и даже Алла Пугачева, с которой они веселятся у ресторана.
- Светлана Лобода снова подумывает о пополнении в семье. В частности, певица не против родить в будущем мальчика. Возможно, и не одного.