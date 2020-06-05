Какие области Украины не готовы к ослаблению карантина: обновленный список

В Украине по состоянию на 5 мая коронавирусом заразились более 500 человек за сутки, потому некоторые области, где больше всего инфицированных, не готовы к ослаблению карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно с данными в таблице, где отмечены случаи COVID-19, а также занятые пациентами места в больницах, к ослаблению карантинных мер не готовы Киев и еще 7 областей.

Как известно, что на ослабление карантина влияют три показателя: инцидентность (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней), которая не должна превышать 12 на 100 тысяч населения; загруженность коек в учреждениях здравоохранения (менее 50%) и охват тестированием, который должен быть не ниже уровня инцидентности.

Как сообщал “источник”, в Украине снова начало расти количество зараженных коронавирусной инфекцией, в связи с этим глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если такая тенденция сохранится, будут вводить дополнительные карантинные меры.