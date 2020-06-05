В Киеве отменили открытие ресторанов и бассейнов: названа причина и новый срок

В рамках поэтапного ослабления карантина в столице не состоится открытие ресторанов и бассейнов.

Об этом сообщил в пятницу, 5 июня, киевский городской председатель Виталий Кличко на традиционном брифинге по поводу ситуации с коронавирусом в городе.

Открывать рестораны, кафе и бассейны в Киеве в ближайшие дни не будут. Такое решение городские власти приняли, чтобы не рисковать здоровьем людей.

“В Киеве на сегодня один из трех показателей – по количеству больных на сто тысяч населения – превышает норму. И сегодня составляет 14,9. Поэтому, мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления. Я понимаю бизнес, понимаю, что ему надо работать. Но мы же не хотим снова вернуться в карантин?” – отметил мэр во время онлайн брифинга.

Кличко пообещал, что решение о работе в столице ресторанов и бассейнов городская комиссия по чрезвычайным ситуациям будет принимать после выходных, на следующей неделе.

Как сообщал “источник”, во вторник, 2 июня, рестораторы устроили шумную и яркую акцию протеста под стенами Кабинета министров. Они требуют снять ограничения на работу их заведений.