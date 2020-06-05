На Луганщине пограничники задержали заблудившегося россиянина

Вчера, 4 июня, недалеко от населенного пункта Зориновка пограничный наряд заметил движение неизвестного лица с территории РФ в сторону Украины. Военнослужащие Луганского пограничного отряда задержали нарушителя.

Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.



Задержанным оказался россиянин без документов. Человек бродил по территории России и забрел в Украину.

Гражданина РФ задержали для установления личности и выяснения всех обстоятельств правонарушения. За незаконное пересечение государственной границы ему грозит административная ответственность.