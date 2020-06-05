Не может длиться вечно: в Украине назвали способ завершения реформы судов

Ассоциация развития судейского самоуправления Украины призвала Верховную Раду утвердить проект постановления об одобрении Концепции первоочередных мер по дальнейшему осуществлению судебной реформы в Украине, которая должна стать своеобразной “Конституцией судебной реформы”.

Об этом сказано в открытом обращение АРСС, опубликованном на Facebook-странице общественной организации судей.

“Судьи, как и все общество, понимают, что судебная реформа не может продолжаться бесконечно и должно происходить на основании стратегии, которая будет прогнозировано определять движение и результат, который должен быть достигнут на определенном этапе и в целом”, – сказано в обнародованном документе.

В Ассоциации выразили свою поддержку проекту постановления об одобрении Концепции первоочередных мер по дальнейшему осуществлению судебной реформы в Украине, который был зарегистрирован 21 мая этого года народным депутатом Украины из фракции “Слуга народа” Сергеем Демченко.

Среди предложенных в этой концепции путей проведения судебной реформы отмечают такие:

завершение реформирования Верховного Суда как переименованного Верховного Суда Украины на основании безусловного выполнения решений Конституционного Суда Украины от 18.02.2020 № 2-р / 2020 и от 11.03. 2020 № 4-р / 2020 в части реализации принципа институциональной непрерывности;

упрощение системы судебного управления путем передачи части функций Высшей квалификационной комиссии Украины Высшем совете правосудия (во избежание дублирования полномочий) внедрение электронного судопроизводства;

нормирование действий законодателя по ограничению размера судейского вознаграждения и уровня пожизненного денежного содержания судей;

ликвидация Государственной судебной администрации Украины, которая постепенно превратилась в орган с неприсущими в сфере правосудия функциями как материально-финансового, так и кадрового, и организационного обеспечения судебной власти.

“Ассоциация считает необходимым заявить, что в целом поддерживает приведенные выше положения концепции, отмечает необходимость рассмотрения Верховной Радой Украины этого вопроса, а также включение в нее других положений, в частности, деятельности Съезда судей Украины, Совета судей Украины и др.”, – сказано в заявлении.

Как сообщал “источник”, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о судебной реформе.