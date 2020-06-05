Лето с коронавирусом: брифинг Кличко 5 июня о ситуации в Киеве

В пятницу, 5 июня, киевский городской председатель Виталий Кличко провел традиционный брифинг по поводу ситуации с коронавирусом и поэтапного ослабления карантина в столице, и рассказал, в частности, о том, как будут проходить в столице поминальные дни.

Смотрите полное видео брифинга на “источнике”.

Во время брифинга Виталий Кличко сообщит о количестве инфицированных киевлян, в частности, сколько детей заболели COVID-19 в Киеве и директор какой из столичных школ инфицирован коронавирусом.

Также киявляне узнают о работе метро и общественного наземного транспорта и о том, ка будут проходить в столице поминальные дни.

Отдельно мэр Киева сообщит о строительстве Подольско-Воскресенского моста.