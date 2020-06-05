Система берет реванш: Деканоидзе жестко отреагировала на обвинение Геращенко

Бывшая глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе отреагировала на слова Антон Геращенко о провале реформы из-за нее.

Об этом она рассказала “источник TV”.

“Я думала, что существует дно, но оказывается, что дна нет. Обвинять человека в провале реформы, который уже 5 лет не является главой Нацполиции – выше моих слов. Самое главное не я, а какие ответы получит украинское общество. Самое главное – что сделает система, которая так себя показала не с очень хорошей стороны. Меня удивляет реакция украинских чиновников, что Деканоидзе виновата или что кто-то виноват, что все плохо. Но никто не говорит, что дальше”, – заявила экс-руководительница полиции.

Она также рассказала изданию “Украинская правда“, что будет находится в Киеве до 7 июня. В это время Хатия готова к диалогу с правительством о причинах ситуации в правоохранительных органах и их решению.

“Антон Геращенко решил обвинить меня во всех неудачах работы полиции. Вот, что хочу сказать – украинское общество заслуживает более достойной реакции от официальных представителей государства. Людей интересует справедливость и решение проблем, назревавших за последнее время. Они просто хотят чувствовать надежду, а не страх. Кагарлык, Переяслав-Хмельницкий, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы – это не про реформу, а про тех, кто оставил систему такой какая она была до 2015 года и избавился от всех тех, кто хотел изменить эту систему”, – сказала Деканоидзе.

По словам бывшей главы Нацполиции, после ее ухода реформу не продолжали, а просто наблюдали, как старая система берет реванш. Свыше 93% уволенных и не прошедших аттестацию бывших милиционеров вернулись в ряды реформированной полиции.

“Если нет верховенства права, если нет честной полиции, прокуратуры и судебной системы, то развитие страны и демократии вообще невозможно”, – сказала Хатия.

Она подчеркнула, что реформаторов не любят. Потому что старая система, которая занимается реваншизмом – она опять работает.

Как сообщал “источник”, в Ивано-Франковске полицейские унижали подростков, которых задержали на улице якобы за драку.

Позже стало известно, что “копы” получили по заслугам за содеянное: двое уволены из рядов полиции, еще трое – привлечены к дисциплинарной ответственности.