Лидер сборной Украины порадовал свою возлюбленную шикарным подарком: фото

Один из ключевых футболистов сборной Украины Александр Зинченко, который защищает цвета английского “Манчестер Сити”, порадовал свою возлюбленную шикарным букетом цветов.
Снимком с подарком поделилась невеста футболиста, известная телеведущая Влада Седан.
На опубликованной фотографии в Instagram видно, что девушке пришелся по душе подарок от будущего мужа.
“Когда конфетно-букетный не один месяц”, – подписала ведущая снимок в социальной сети.
Отметим, что в этом сезоне украинский футболист провел в составе английского гранда 18 матчей, в которых записал на свой счет один гол.
Ранее “источник” сообщал, как Зинченко подшутил над немецким одноклубником Лероем Сане, который ощутимо прибавил в весе в период карантина.