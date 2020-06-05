Лидер сборной Украины порадовал свою возлюбленную шикарным подарком: фото

Один из ключевых футболистов сборной Украины Александр Зинченко, который защищает цвета английского “Манчестер Сити”, порадовал свою возлюбленную шикарным букетом цветов.

Снимком с подарком поделилась невеста футболиста, известная телеведущая Влада Седан.

На опубликованной фотографии в Instagram видно, что девушке пришелся по душе подарок от будущего мужа.

“Когда конфетно-букетный не один месяц”, – подписала ведущая снимок в социальной сети.

Отметим, что в этом сезоне украинский футболист провел в составе английского гранда 18 матчей, в которых записал на свой счет один гол.

Ранее “источник” сообщал, как Зинченко подшутил над немецким одноклубником Лероем Сане, который ощутимо прибавил в весе в период карантина.