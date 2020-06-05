Наконец-то вернулась в родной стиль: MARUV привела фанов в восторг новым танцевальным треком

Певица MARUV(Анна Корсун) презентовала новый трек I Want You. Композиция была записана совместно с музыкантом Boosin, который написал для эпатажной артистки песню Siren Song, с которой она должна была представить Украину на Евровидении-2019.

Премьера сингла состоялась в пятницу, 5 июня, на YouTube-канале исполнительницы. Новый трек музыканты сопроводили совместным снимком, на котором оба запечатлены в черных блестящих нарядах.

Фанаты скандальной певицы пришли в восторг от нового трека. Они радуются тому, что MARUV наконец вернула свой старый стиль, благодаря которому полюбилась миллионам.

“Пушка в стиле drunk Groove и Siren Song, как я долго ждал возвращения Maruv в родной стиль”, “Наконец-то реально крутой трек”, “И все же я не зря ждал полтора года возвращения MARUV в родной стиль! Это пушка, особенно когда Бусин спрашивает “Do you wanna dance?”, – пишут поклонники в комментариях под роликом.

MARUV и Boosin познакомились в 2017 году. Тогда музыкант играл в одном из коллективов, а у Ани была своя группа – The Pringles. С тех пор началось их сотрудничество. Первой совместной работой ребят была украиноязычная песня “Спини”. Через полгода они выпустили трек Drunk Groove, который разрывал все хит-парады.