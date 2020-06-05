Угрожали и применяли насилие: в Украине задержали банду полицейских во главе с начальником, фото

В Киеве задержали банду полицейских, которые для улучшения показателей в своей деятельности заставляли граждан совершать преступления (кражи, сбывать наркотические средства, оружие и др.), осуществляя психологическое давление и насилие. За совершение преступлений полицейские выдавали пострадавшим деньги и наркотические вещества. В дальнейшем же привлекали их к уголовной ответственности.

По информации пресс-службы ГБР, в состав группировки входили начальник и заместитель Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, начальник сектора этого же отдела полиции и 4 оперативных работника.

Следователи столичного управления Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками Главного оперативного управления ГБР и работниками СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали 7 полицейских.

Следствие установило, что в течение 2019-2020 годов правоохранители принуждали граждан к совершению преступлений, которые потом “раскрывались” для повышения показателей в работе полиции.

По месту работы и жительства задержанных проведены санкционированные обыски.

Сейчас всем задержанным сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких. В Голосеевский районный суд города Киева подано ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовных преступлений, предусмотренных:

ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией)

ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств);

ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)

ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 4 июня в Киеве прокурор попался на взятке, которую вымогал как мзду в рамках дела про служебную халатность членов правления банковского учреждения и требовал 100 тысяч долларов.