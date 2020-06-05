Пострадавшее от бури село на Луганщине запитали от резервной сети. ВИДЕО

Добраться до места повреждения линии электропередач в селе Алексеевка Новоайдарского района оказалось трудной задачей. Не выдержала даже тяжелая техника – застряла в грязи. Напомним, что в ночь с 29 на 30 мая линии электропередач были повреждены в результате непогоды.

Об этом сообщается в сюжете ТРК “Донбасс онлайн”.

“Попытались, но машина застряла, – рассказывает мастер Петровского линейно-монтерского пункта ООО “ЛЭО” Евгений Згоденко. – Пришлось обратиться к местным властям и попросить трактора и вытянуть нашу вышку”.

К счастью жителей села они теперь со светом. Их временно подключили к резервной сети. Полностью же энергетики вернули свет почти трем тысячам абонентов в Старобельском, Попаснянском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах. Над этим работали 18 бригад.

Как уточнил Евгений Згоденко, подобраться к месту повреждения ЛЭП в Алексеевке не могут из-за того, что там по сути болото. Ремонтные работы в этом месте обещают продолжить на следующей неделе.