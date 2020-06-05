В ОРЛО мужчина отравился грибами

Во временно неподконтрольной Кадиевке 62-летнего мужчину госпитализировали в реанимацию с предварительным диагнозом «отравление ядом растительного происхождения».

Об этом сообщает так называемое “МЧС ЛНР”.

Как выяснилось со слов очевидцев, они вызвали скорую, увидев как 62-летний мужчина в Чутянской балке выпивает и закусывает сырыми сыроежками. Оставаться равнодушными к зрелищу люди не смогли.

Указывается, что в этом году это первый случай отравления грибами на временно неподконтрольной территории Луганщины.