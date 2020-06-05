Как и чем украсить свой дом на Троицу: традиции и полезные советы

В воскресенье, 7 июня, православные христиане в Украине отмечают один из двенадцати важнейших в году праздников – Троицу. По традиции, в этот день украшают свое жилье зелеными ветвями и травами, которые символизируют возрождение жизни.

“источник” собрал советы относительно растений, которые чаще всего используют для украшения.

Чаще всего жилища украшают молодыми ветвями деревьев – липы, березы, дуба, клена, ясеня, тополя или ольхи. Их соединяют в небольшие пучки и прикрепляют к оконным рамам, дверным косякам, обрамляют ими иконы, заплетают их в гирлянды и развешивают под потолком.

Не годятся для декора дома на Троицу только ива и осина. С ивой связан другой, не менее важный православный праздник – Вербное воскресенье. А осину считают проклятым деревом, по преданию, именно на нем повесился предатель Иуда.

Еще один постоянный атрибут праздника – болотная трава аир с приятным стойким запахом. Ее рассыпают на полу в доме, чтобы получилось подобие зеленого травяного ковра. По поверью, приносит удачу, благополучие и душевное спокойствие.

Считается, что трава тимьян находится под покровительством Богородицы и обладает чудотворной силой. Его подвешивают к потолку, подальше от посторонних глаз или зашивают в наволочку. Также листочки можно рассыпать по подоконниках. Наши предки верили, что тимьян защищает от сглаза и сохраняет женское здоровье.

Из полыни, любистка и папоротника вяжут небольшие “веники” и развешивают по углам, чтобы отпугивали нечистую силу. По поверью, полынь прогоняет негативную энергию из дома, а любисток привлекает в дом любовь.

Ромашки и васильки красиво смотрятся в букетах, которыми можно украсить комнаты. Мелкие листочки мяты можно рассыпать по подоконниках. Считается, что эта трава не только отгоняет злых духов, но и дарит спокойный, приятный сон, а также открывает сердца людей и приносит добро.

Подробнее о традициях празднования Троицы читайте в материале “источника”: Как праздновать Троицу: главные традиции и обычаи праздника