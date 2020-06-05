После Романа Опимаха от Госгеонадр могут остаться руины – экс-нардеп

Деятельность действующего главы Государственной службы геологии и недр Украины Романа Опимаха можно назвать одной из самых провальных в истории украинского геологии.

Об этом заявил в своем Telegram-канале бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

Главой Госгеонадр Роман Опимах стал в ноябре 2019 года. Как утверждает Мосийчук, лоббированием его назначения на эту должность занимался олигарх Виктор Пинчук. Связано это с тем, что до этого Опимах занимал должность исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины, в состав которой входят компании, принадлежащие украинским олигархам. Основной управляющей в Ассоциации является компания Виктора Пинчука.

По словам Мосийчука, известно и то, на должность главы Госгеонадр Романа Опимаха лично “протягивал” его друг (в то время премьер-министр) Алексей Гончарук, обеспечив ему доступ к необходимым собеседованиям и по сути проведя фиктивный конкурс.

На госслужбе “ставленник олигарха” проявил себя соответствующим образом, отмечает Игорь Мосийчук – работа Госгеонедр была сведена к лоббированию интересов олигарха, компании которого входят в Ассоциацию газодобывающих компаний.

Убедительно, по словам бывшего нардепа, об этом свидетельствует, что под его руководством Госгеонедра стали приносить государству в 20 раз меньше доходов. Учитывая, что за первый квартал 2020 сумма поступлений составила всего около 10 млн грн при запланированных 750 млн в год. Тогда как в прошлые годы, сумма поступлений в госбюджет составляла около 200 млн за аналогичный период.

Показательным есть и то, что сумма названных коротких поступлений в госбюджет “за Опимаха” совпадает с размером его зарплаты за прошлый год в Ассоциации газодобывающих компаний Украины. В декларации Романа Опимаха за 2019 зарплата указана в размере 10 407 000 гривен.

Среди прочих “достижений” Романа Опимаха на посту главы Госгеонадр Игорь Мосийчук назвал введение платной услуги по предварительной обработке и подготовке пакетов документов недропользователей, что является нарушением антикоррупционного законодательства. Такие пакеты подаются в Госгеонедра его же подведомственным предприятием ГНПП “Геоинформ Украины”, плата за это для недропользователей введена в размере от 40 тыс грн. Это при том, что в перечне платных услуг на уровне закона такая норма отсутствует.