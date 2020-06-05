В Меловом проверили готовность к вводу в эксплуатацию самотечного канализационного коллектора

Вчера, 4 июня, пгт Меловое посетил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской облгосадминистрации Виталий Сурай с целью проверки готовности к вводу в эксплуатацию объекта по проекту «Строительство самотечного канализационного коллектора от ул. Мира до очистных сооружений пгт Меловое ».

Об этом сообщает пресс-служба Меловской районной государственной администрации.

В мероприятии приняли участие председатель Меловского поселкового совета Павел Лукянцов и начальник отдела ЖКХ, градостроительства, архитектуры, инфраструктуры, энергетики и защиты окружающей среды Меловской райгосадминистрации Константин Никитин.



Данный проект был разработан на средства поселкового совета в 2016 году, включен в Стратегию развития Меловского района Луганской области на период до 2020 года и реализован за счет областного бюджета в рамках “Региональной программы по охране окружающей природной среды Луганской области».



На сегодня Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Луганской ОГА готовится пакет документов для передачи объекта в эксплуатацию.