Из-за попытки кражи силового кабеля село под Северодонецком осталось без электроэнергии

Вчера, 4 июня, около 17:00, произошло отключение электроснабжения в смт. Сиротино. Аварийная бригада Северодонецкой РЭС, занимаясь восстановлением питания обнаружила, что неизвестными лицами перебит силовой кабель.

Об этом сообщает пресс-служба “ЛЭО”.

На сегодняшнее утро обесточены 15 ТП (трансформаторная подстанция), без света остаются 755 абонентов. Аварийные бригады продолжают ремонтные работы, ориентировочное время завершения – 18:00.

В “ЛЭО” сообщают, что в последнее время участились случаи краж ключевых элементов сетей электроснабжения инфраструктурных объектов, из-за чего без света остаются целые микрорайоны. “Призываем быть бдительными и сообщать обо всех случаях вмешательств неизвестных к электрическим сетям, трансформаторных подстанций и других объектов”, – призвали в компании.