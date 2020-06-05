Считает себя выше закона: украинская певица открыто выступила против министра МВД

После резонансного изнасилования в Кагарлыке и перестрелки в Броварах 5 июня министр МВД Арсен Аваков отчитается перед Верховной Радой на часе вопросов к правительству. В это время под стенами Рады запланирован ряд митингов, и рэп-исполнительница Алина Паш оказалась одной из тех, кто требует отставки Авакова.

Фото: instagram.com/alinapash

“Сейчас время большого апдейта системы во всех сферах Мира – мы это наблюдаем невооруженным глазом. И такие вирусы тоже следует убирать, – написала певица в Instagram. – Культуре честных митингов и эффективных протестов в Украине быть! (Это ничего общего не имеет с нелогичным вандализмом). Потому что человек, который считает себя выше закона, считает себя незаменимым на своей должности, а по сути действиями не лучше Путина, который ни с кем не считается и никого не уважает. Фак ит!”

Среди претензий, которые у Паш и других активистов накопились к Арсену Авакову, – остановка реформы полиции, безнаказанные преследования журналистов, коррупционные действия и покрытие полицейских, причастных к насилию и убийствам людей, коррупционные действия.