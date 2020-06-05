«Пытаются нахапать, как в последний раз»: Тинянский рассказал о хитрых схемах обогащения «главарей ДНР»

«Экс-глава разведки ДНР» Евгений Тинянский в своем Телеграмм-канале прокомментировал снижение «главой ДНР» Денисом Пушилиным ввозных пошлин для производителей мороженого.

Об этом сообщает ДонПресс

При этом Тинянский отметил, что эти действия Пушилина направлены на его личное обогащение, так как подобная схема ранее отработана «министром доходов ДНР» Лавреновым и его супругой:



«Говорят тут, что через ФЛП Самохину (супругу министра доходов и сборов) в громадных объемах завозится курятина и свинина, якобы для нужд Горловского мясокомбината. После смены внешнего администратора в результате рейдерства с ГП на ООО на мясокомбинате упали и сами объемы производства и ухудшилось качество. Но так как это ввозимое мясо якобы используется для производства, ввозится все без таможенных пошлин. На самом деле вместо мясокомбината мясо может идти и в розничную сеть с максимальной прибылью. Эта хитрая схема мржет быть результатом совместной работы двух министров — Рущака и Лавренова. Схема отработана, используем дальше. Денис Владимирович так вовремя дал поручение поддержать отечественного производителя. Колесо закрутилось».

Тинянский отмечает, что сейчас в ОРДО работает два производителя мороженого — «Винтер и Геркулес». При этом «Геркулес», он же «Горняк», он же «Молоко» достаточно успешная компания, которая помогает Пушилину «заработать»: