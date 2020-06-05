Чемпионат Англии возвращается: опубликовано расписание первых матчей

Английская Премьер-лига готова к возобновлению. Первые матчи первенства после карантина будут сыграны 17 июня.

Уже сейчас стало известно предварительное расписание первых игр английского первенства после возобновления.

Интереснее всего выглядят противостояния “Манчестер Сити” и “Арсенала” 17 июня, а также встреча “Тоттенхэма” и “Манчестер Юнайтед” 19 июня.

Расписание игр первых туров после возобновления:

17 июня: Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед (20:00) Манчестер Сити – Арсенал (22:00)

19 июня: Норвич – Саутгемптон (20:00) Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед (22:00)

20 июня: Уотфорд – Лестер (14:30) Брайтон – Арсенал (17:00) Вест Хэм – Вулверхэмптон (19:30) Борнмут – Кристал Пэлас (21:45)

21 июня: Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед (16:00) Астон Вилла – Челси (18:30) Эвертон – Ливерпуль (21:00)

22 июня: Ман Сити – Бернли (22:00)

23 июня: Саутгемптон – Арсенал (20:00) Тоттенхэм – Вест Хэм (22:15)

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