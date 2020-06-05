Чипирование человечества под видом вакцинации: Билл Гейтс ответил на бред конспирологов

Основателя Microsoft, миллиардера Билла Гейтса беспокоят сплетни, которые порождены популярной в США конспирологической теорией о том, что он намерен чипировать людей под видом вакцинации от COVID-19.

Об этом он заметил во время интервью ВВС.

Приверженцы конспирологической теории утверждают, что Билл Гейтс хочет под видом вакцинации от коронавируса вживить чипы миллиардам людей, чтобы контролировать численность населения планеты. В эту гипотезу, по данным опроса Yahoo News, верят 28% американцев.

Основанием для ее возникновения стало то, что крупнейший в мире благотворительный фонд, которым руководит Билл Гейтс, намерен в течение пяти лет направить 1,6 миллиарда долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы обеспечить беднейшие страны мира жизненно важными вакцинами.

В разговоре с ВВС Билл Гейтс подчеркнул, что его целью является помощь в формировании группового иммунитета от коронавируса, чтобы около 80% населения планеты было вакцинировано.

“Если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей. Так что меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей”, – заявил Гейтс.

Билл Гейтс также добавил, что никогда не занимался вещами наподобие микрочипов.

“Очень трудно отрицать такое, потому что это так глупо или странно”, – цитирует его слова Business Insider.

Подробнее о конспирологических версиях появления коронавируса в мире читайте в материале “источника”: Во всем виноваты Билл Гейтс, метеориты и мобильная связь: почему мир болеет коронавирусом