На Луганщине новых случаев COVID-19 не выявлено. Двое человек выздоровели

За прошедшие сутки новых заболеваний COVID-19 в области не зафиксировано. Двое человек выздоровели.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

За все время исследований на Луганщине это заболевание лабораторно подтверждено у 51 человека.

Из них выздоровели – 43; лечатся – 8 (3 – на стационаре КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 5 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 1,54%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 9:00 5 июня в Украине 25964 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 762 летальных, 11372 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 553 новых случая. Всего проведено 403 551 тестирование методом ПЦР.